Covid in Campania, tasso di positività al 13,05%: stabili i ricoveri e 44 decessi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 10.178 i nuovi positivi in Campania su 77.974 tamponi processati (di cui 53.854 antigenici e 24.120 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al Covid-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 2.579; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 10.178 i nuovi positivi insu 77.974 tamponi processati (di cui 53.854 antigenici e 24.120 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 2.579; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania altre 42 vittime e 10.178 positivi. Ricoveri sopra la soglia... - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: oltre 10mila nuovi positivi, 42 decessi - radioalfa : Covid, in miglioramento la situazione in Campania. I dati settimanali della Fondazione Gimbe - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 10.178 su (77.974 test). Balzo dei decessi: 42 - salernotoday : Covid-19, 10.178 nuovi contagi ed altri 42 decessi: il bollettino regionale -