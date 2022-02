Applausi per Mattarella in Aula, poi il giuramento (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un lungo e fragoroso applauso in Aula a Montecitorio ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima del suo giuramento. Ad applaudire tutti i gruppi, compreso quello di Fratelli d'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un lungo e fragoroso applauso ina Montecitorio ha accolto il presidente della Repubblica Sergioprima del suo. Ad applaudire tutti i gruppi, compreso quello di Fratelli d'...

Advertising

FBiasin : <Sarebbe bello mettere delle donne l’anno prossimo alla guida di #Sanremo”> <Sarebbe bello> <Si, le donne!> E prop… - fanpage : Pioggia di applausi per il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ??'È per me una nuova chiam… - DiMarzio : Più applausi che silenzio, li avrà sentiti fortissimi anche lui. Grazie al @PadovaCalcio e ai suoi tifosi per quest… - ndreaporcelli : Mattarella parla di arte e cultura tra gli applausi dei parlamentari. Che ovviamente battono le mani per coprirlo e… - tweetgarbato : RT @beabri: Dignità, dalla scuola, al lavoro, alla lotta alle mafie. Passando per le carceri, l'accoglienza e il contrasto alle disuguaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Applausi per Dignità, istituzioni, impegno Le parole più usate da Mattarella Un messaggio durato 37 minuti e scandito da numerosi applausi, con standing ovation, da parte dell'... Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto ...

Giuramento Mattarella: il discorso integrale in Pdf. Segui la diretta Interrotto più volte dagli applausi in Aula, il capo dello Stato rivolge poi riconoscenza a "medici,... dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali, per gestirne ...

Quando, come e perché è nato l'applauso? Focus I parlamentari sfogano negli applausi a Mattarella tutta la loro impotenza Gli applausi scroscianti riservati a Sergio Mattarella ed ai suoi 37 minuti di discorso sono certamente l’omaggio ad un uomo serio ed al Capo dello Stato appena eletto per la seconda volta, ma non ...

Mattarella c’è. Ma che fragilità in quell’applauso Quello che oggi applaude Mattarella è un Parlamento frammentato e impotente, nel quale l’attività prevalente è lo scatto fotografico ai fini del profilo Instagram, altro che il centro della ...

Un messaggio durato 37 minuti e scandito da numerosi, con standing ovation, da parte dell'... Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbricaun progetto ...Interrotto più volte dagliin Aula, il capo dello Stato rivolge poi riconoscenza a "medici,... dobbiamo dotarci di strumenti nuoviprevenire futuri possibili pericoli globali,gestirne ...Gli applausi scroscianti riservati a Sergio Mattarella ed ai suoi 37 minuti di discorso sono certamente l’omaggio ad un uomo serio ed al Capo dello Stato appena eletto per la seconda volta, ma non ...Quello che oggi applaude Mattarella è un Parlamento frammentato e impotente, nel quale l’attività prevalente è lo scatto fotografico ai fini del profilo Instagram, altro che il centro della ...