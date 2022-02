AEW | Chi sarà il primo membro della stable di Bryan Danielson?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L'ultimo episodio di Dynamite ci ha offerto la prima interazione trae Jon Moxley da quando entrambi hanno firmato per la AEW, e possiamo dire che non ha assolutamente deluso le aspettative. Sebbene la convinzione iniziale di tutti fosse chestesse alla ricerca di un dream match con la superstar di Minneapolis, le parole dell'ex first contender al titolo mondiale hanno rivelato che il suo obiettivo non fosse quello. Tanti wrestler nominati nel promo L’American Dragon ha proposto così a Moxley di unire le forze, andando così a formare potenzialmente uno dei team più interessantistoria del pro wrestling. Tra le proposte di, oltre al puntare a vincere tutti i titolifederazione, c’è il reclutamento di forze fresche per l’utopica ...