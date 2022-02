Raid dei fanatici no - vax | imbrattate le sede de l' Eco di Bergamo e Bergamonews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) No - vax e negazionistie senza rispetto per chi sta ancora piangendo i cari portati via dal Covid. I no - vax tornano a farsi sentire a, e dopo idelle ultime settimane al ...

I no - vax tornano a farsi sentire a Bergamo, e dopo idelle ultime settimane al cimitero di ... Non solo, perché nel mirinono - vax è finita anche la redazione del giornale online '......della truffa" e "veleni" e di fare poco per le politiche ambientali. Secondo una stima provvisoria, il ministero della Transizione ecologia avrebbe subito danni pari a 7.000 euro dal...I no-vax tornano a farsi sentire a Bergamo, e dopo i raid delle ultime settimane al cimitero di Nembro ... Non solo, perché nel mirino dei no-vax è finita anche la redazione del giornale online ...Nella notte tra l’1 e il 2 febbraio sono comparse scritte no vax in alcune zone della città tra cui anche la sede de L’Eco di Bergamo in via Papa Giovanni . Scritte no vax nella notte in città: raid c ...