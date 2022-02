Oxfam, in Africa 6 persone al minuto muoiono di fame (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questo momento in Africa una persona su 5 soffre di denutrizione e 93 milioni di persone in 36 Paesi stanno rimanendo letteralmente senza cibo. Lo rileva in una nota Oxfam,, aggiungendo che i più ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questo momento inuna persona su 5 soffre di denutrizione e 93 milioni diin 36 Paesi stanno rimanendo letteralmente senza cibo. Lo rileva in una nota,, aggiungendo che i più ...

