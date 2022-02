Omicron 2 è in Piemonte: tracce trovate nelle acque reflue (Di mercoledì 2 febbraio 2022) tracce di Omicron 2, la variante Covid BA.2, nelle acque reflue del Piemonte ed è stata rinvenuta anche l'altra sottovariante BA.3. Lo rivelano le analisi condotte nel Centro di biologia molecolare di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022)di2, la variante Covid BA.2,deled è stata rinvenuta anche l'altra sottovariante BA.3. Lo rivelano le analisi condotte nel Centro di biologia molecolare di ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Covid: prime tracce di Omicron 2 nelle acque del Piemonte. Lo rivelano le analisi di Arpa Piemonte #ANSA - telecitynews24 : ??COVID: PRIME TRACCE DI OMICRON 2 NELLE ACQUE REFLUE DEL PIEMONTE?? Le analisi condotte da Arpa Piemonte?? #covid19… - CorriereAlbaBra : Arpa Piemonte, come ogni settimana, continua il monitoraggio della diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione piem… - newsbiella : Arpa Piemonte, Omicron dominante nel sequenziamento acque reflue - Sabbathicus : @lennywasarocker No e nessuno che io conosca, al contrario ne conosco una decina che erano un po' in ritardo sulla… -