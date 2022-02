M5s | Grillo cerca tregua | voce è una Like di Conte per blindarsi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : M5s Grillo

Da un lato c'è chi, comee il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa , spinge per arrivare a una mediazione. Poi c'è l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi , che ieri ha ...Il dibattito è lacerante ma attenti al "cupio dissolvi". Il "cupio dissolvi" di Beppepiomba a tre giorni dal termine della partita sul Quirinale e nel giorno in cui esce la ...fonti, "è ...E' questo, secondo l'interpretazione "autentica" di Grillo, come riportato da fonti a lui vicine, il senso del post pubblicato sul suo blog dove, rimessi i panni dell'Elevato chiama ad una ...Beppe Grillo torna in campo e prova a mediare tra Giuseppe Conte ... Nella giornata di martedì il presidente del M5s Conte, intervistato da il Fatto quotidiano, aveva parlato di “condotte molto gravi” ...