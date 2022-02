LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: gruppo in grande recupero sulla fuga, si avvicinano gli ultimi due GPM (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 16:12 Raggiunte in questo momento le 3 ore di gara. 16:09 Vantaggio dei fuggitivi ora ridotto a 1’15”. 16:06 Ormai ridotte al minimo le speranze della fuga, che potrebbe essere ripresa anche prima dell’inizio del terzo GPM. 16:03 gruppo che adesso sta andando davvero ad altissima velocità, continua a scendere lo svantaggio. 16:00 Siamo a 60km dal traguardo. 15:59 I cinque fuggitivi, Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Jesus Ezquerra Muela (Burgos), Ben King (Human Powered Health), David Gonzalez Lopez (Caja Rural) e Ivan Moreno Sanchez (Equipo Kern Pharma), hanno ora un vantaggio di poco inferiore al minuto e mezzo. 15:56 Corridori ora impegnati nella lunghissima discesa che dalla cima del Remolcador arriverà fino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 16:12 Raggiunte in questo momento le 3 ore di gara. 16:09 Vantaggio dei fuggitivi ora ridotto a 1’15”. 16:06 Ormai ridotte al minimo le speranze della, che potrebbe essere ripresa anche prima dell’inizio del terzo GPM. 16:03che adesso sta andando davvero ad altissima velocità, continua a scendere lo svantaggio. 16:00 Siamo a 60km dal traguardo. 15:59 I cinque fuggitivi, Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Jesus Ezquerra Muela (Burgos), Ben King (Human Powered Health), David Gonzalez Lopez (Caja Rural) e Ivan Moreno Sanchez (Equipo Kern Pharma), hanno ora un vantaggio di poco inferiore al minuto e mezzo. 15:56 Corridori ora impegnati nella lunghissima discesa che dalla cima del Remolcador arriverà fino ...

