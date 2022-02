Inter, è tempo di rinnovi: cosa succederà con Perisic e Handanovic (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Chiuso il mercato con due operazioni che hanno fatto rumore, l'Inter ora pensa alla (eventuale) conferma dei suoi calciatori in scadenza. Robin Gosens e Felipe Caicedo sono due nuovi giocatori neroazzurri: il primo è un investimento per il futuro, il secondo rimarrà solo a fino giugno ed è altamente improbabile che venga confermato per la prossima stagione. L'acquisto dell'esterno tedesco ex Atalanta può essere vista come una mossa di prevenzione. Come noto, nello stesso ruolo l'Inter dispone di Ivan Perisic. Il croato è, insieme ad Handanovic, in scadenza di contratto e al momento è difficile prevedere se lo rinnoverà o meno. Vediamo cosa ha raccolto in esclusiva calciomercato.com al riguardo. Premessa: presumibilmente ogni discorso inizierà dopo il derby di Milano in programma per questo ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Chiuso il mercato con due operazioni che hanno fatto rumore, l'ora pensa alla (eventuale) conferma dei suoi calciatori in scadenza. Robin Gosens e Felipe Caicedo sono due nuovi giocatori neroazzurri: il primo è un investimento per il futuro, il secondo rimarrà solo a fino giugno ed è altamente improbabile che venga confermato per la prossima stagione. L'acquisto dell'esterno tedesco ex Atalanta può essere vista come una mossa di prevenzione. Come noto, nello stesso ruolo l'dispone di Ivan. Il croato è, insieme ad, in scadenza di contratto e al momento è difficile prevedere se lo rinnoverà o meno. Vediamoha raccolto in esclusiva calciomercato.com al riguardo. Premessa: presumibilmente ogni discorso inizierà dopo il derby di Milano in programma per questo ...

