Festival di Sanremo scaletta: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara nella seconda serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pochi momenti fa durante la consueta conferenza stampa di Festival di Sanremo è stata svelata la scaletta con l’ordine ufficiale di esibizione degli artisti della seconda serata di gara. A salire sul palco del Teatro Ariston scanditi dagli annunci di Amadeus e dalla nuova co conduttrice Lorena Cesarini, al debutto assoluto come presentatrice, saranno in 13 tra solisti, gruppi e duetti con il primo ad aprire le danze che sarà Sangiovanni. Anche il secondo appuntamento della 72esima edizione sarà ricco di attesi ospiti tra i quali Laura Pausini e Checco Zalone, anche se il pubblico dovrà fare i conti con la defezione dell’ultimo minuto di Luca Argentero. La scaletta completa degli artisti della seconda giornata del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pochi momenti fa durante la consueta conferenza stampa didiè stata svelata laconufficiale didegli artisti delladi. A salire sul palco del Teatro Ariston scanditi dagli annunci di Amadeus e dalla nuova co conduttrice Lorena Cesarini, al debutto assoluto come presentatrice, saranno in 13 tra solisti, gruppi e duetti con il primo ad aprire le danze che sarà Sangiovanni. Anche il secondo appuntamento della 72esima edizione sarà ricco di attesi ospiti tra i quali Laura Pausini e Checco Zalone, anche se il pubblico dovrà fare i conti con la defezione dell’ultimo minuto di Luca Argentero. Lacompleta degli artisti dellagiornata del ...

AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - francescacheeks : La schedule di Sanremo è talmente fitta che non ho neanche avuto tempo di andare a farmi un giro. Beccatevi sto Pho… - fakfak77 : @Cazzaccimiei1 @SplendorSolis00 #Sanremo stasera il popolo di destra,maggioranza silenziosa del paese, non guardi i… - Ppr_11 : RT @flayawa: Un cantante non vaccinato può partecipare al Festival di Sanremo, mentre ad un operaio non vaccinato viene impedito di prender… -