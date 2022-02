Covid: fonti, Garavaglia e Stefani presenti in Cdm, non votano misure (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - I ministri Erika Stefani e Massimo Garavaglia non hanno votato le nuove misure Covid oggi in Cdm. fonti di governo precisano che entrambi sono presenti alla riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - I ministri Erikae Massimonon hanno votato le nuoveoggi in Cdm.di governo precisano che entrambi sonoalla riunione.

Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti Covid: fonti Iv, 'avanti con la semplificazione regole per la scuola' Il Sannio Quotidiano Covid: fonti, Garavaglia e Stefani presenti in Cdm, non votano misure Roma, 2 feb. I ministri Erika Stefani e Massimo Garavaglia non hanno votato le nuove misure Covid oggi in Cdm. Fonti di governo precisano che entrambi sono pres ...

Salvini prepara l'uscita dal governo. La Lega non vota il decreto Covid: discriminati i bambini non vaccinati I primi effetti del terremoto politico che sta interessando il centrodestra si sono visti oggi, mercoledì 2 febbraio, nel Consiglio dei ...

