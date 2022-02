Atletica, Jacobs venerdì debutta a Berlino: “Non vedo l’ora. Poi Lodz e Lievin” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ tutto pronto per il ritorno in pista e debutto stagionale nei 60 di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 e della 4×100 si prepara alla prima gara dopo Tokyo: a Berlino, venerdì, ore 18.15 le batterie, alle ore 19.35 l’eventuale finale. Lo ricorda la Fidal con una nota. Lo sprinter azzurro apre la propria stagione nei 60 metri, all’Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena: ”Non vedo l’ora di tornare a gareggiare, sono contentissimo – le parole di Jacobs prima della partenza per la Germania – Ho scelto Berlino per la prima gara dell’anno come ho fatto anche nel 2021, proviamo a ripercorrere un po’ le tappe della scorsa stagione”. E ancora: ”Siamo appena tornati da questo mese nelle Canarie. Ci siamo allenati veramente bene, le sensazioni sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ tutto pronto per il ritorno in pista e debutto stagionale nei 60 di Marcell. Il campione olimpico dei 100 e della 4×100 si prepara alla prima gara dopo Tokyo: a, ore 18.15 le batterie, alle ore 19.35 l’eventuale finale. Lo ricorda la Fidal con una nota. Lo sprinter azzurro apre la propria stagione nei 60 metri, all’Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena: ”Nondi tornare a gareggiare, sono contentissimo – le parole diprima della partenza per la Germania – Ho sceltoper la prima gara dell’anno come ho fatto anche nel 2021, proviamo a ripercorrere un po’ le tappe della scorsa stagione”. E ancora: ”Siamo appena tornati da questo mese nelle Canarie. Ci siamo allenati veramente bene, le sensazioni sono ...

