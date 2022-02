Ancelotti | “Licenza da allenatore scaduta? Tutto un malinteso”

Advertising

MondoNapoli : Carlo Ancelotti si scusa: 'C'è stato un malinteso sulla licenza' - - _SiGonfiaLaRete : #Ancelotti sulla licenza di allenatore: 'E' stata un malinteso' - infoitsport : Real Madrid, Ancelotti sulla licenza scaduta: “C’è stato un malinteso” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Ancelotti: 'Licenza scaduta? Un malinteso, ho seguito un corso ad ottobre' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Ancelotti: 'Licenza scaduta? Un malinteso, ho seguito un corso ad ottobre' -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Licenza

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Real Madrid,sulla...È durata più o meno 48 ore la gag comica secondo cui Carlonon avrebbe potuto allenare per la mancanza di 15 ore di aggiornamento professionale che avrebbe fatto decadere la. La ...L'allenatore del Real Madrid parla alla vigilia della sfida dei quarti di Coppa del Re contro l'Athletic Club, spiegando cosa sia successo in relazione al caso della sua licenza da allenatore scaduta.Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha vissuto recentemente uno spiacevole episodio, la sua licenza di allenatore risultava scaduta ...