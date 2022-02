Uomini e donne | anticipazioni 1 febbraio 2022

Leggi su zon

(Di martedì 1 febbraio 2022) Se nella puntata di ieri diabbiamo assistito alla forte discussione nata tra il cavaliere Armando Incarnato e il tronista Matteo Ranieri, oggi cosa succederà? Secondo le, vedremo al centro dello studio Luca Salatino, divenuto tronista dopo aver corteggiato Roberta Giusti. Il giovane tronista è uscito con due delle sue corteggiatrici tra cui Eleonora, protagonista di una segnalazione avvenuta negli scorsi giorni, infatti, le è stata fatta recapitare una lettera nella quale c’era scritto che era già impegnata con un altro ragazzo. La corteggiatrice immediatamente ha capito la situazione e ha dichiarato di aver incontrato il suo ex occasionalmente ma che attualmente non è legata assolutamente in una relazione. Cosa sceglierà di fare Luca? Continuerà la conoscenza con Eleonora? Durante la puntata di ...