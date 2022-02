Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 1 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 12022. Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso, ma in 14 hanno centrato il 5 portando a casa 14.842,73 euro a testa. Ecco la combinazione: 5; 10; 29; 31; 47; 58. Il Jolly è il numero 34. Il Super Star il 44. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di oltre 150 milioni di euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Jackpot a oltre 150 milioni di euro Idell'estrazione vincente deldi oggi, 1 febbraio 2022. Nessun '6' né '5+' al concorso, ma in 14 hanno centrato il 5 portando a casa 14.842,73 euro a testa. Ecco la combinazione ...LOTTO E, IVINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI Viriamo ora sugli esiti di Lotto e 10eLotto , con ivincenti di oggi. Dopo aver osservato poco fa quelli del(attendiamo ...Grandi emozioni per tutti i giocatori del Superenalotto: vincita importante con il Superstar, ma a festeggiare sono stati in tanti. I dettagli ...Nuova tornata di numeri (si spera) vincenti per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Ecco le varie estrazioni di oggi. Lotto BARI 06 01 61 23 24 CAGLIARI 74 70 02 56 36 FIRENZE 44 75 11 56 21 GENOVA 29 ...