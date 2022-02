Sophie Codegoni contro Delia Duran: “ci ha provato con Alessandro!” (Di martedì 1 febbraio 2022) Sophie Codegoni infuriata con Delia Duran. Ecco le dure parole della modella A fine puntata, continuano le critiche nei confronti di Delia Duran. Sotto accusa, stavolta, il suo atteggiamento provocatorio con Alessandro Basciano che, a detta di Sophie Codegoni, avrebbe di gran lunga superato il limite del rispetto e del decoro. Stando a quando la modella racconta.a Soleil Sorge. infatti, Delia ci avrebbe provato con Alessandro nella notte tra sabato e domenica, proprio Durante il tanto discusso party in piscina:“lei pensa che io sono scema – dichiara Sophie – ma Delia in piscina ha iniziato a ballare in modo super sexy davanti ad Alessandro e lo guardava con uno sguardo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022)infuriata con. Ecco le dure parole della modella A fine puntata, continuano le critiche nei confronti di. Sotto accusa, stavolta, il suo atteggiamento provocatorio con Alessandro Basciano che, a detta di, avrebbe di gran lunga superato il limite del rispetto e del decoro. Stando a quando la modella racconta.a Soleil Sorge. infatti,ci avrebbecon Alessandro nella notte tra sabato e domenica, propriote il tanto discusso party in piscina:“lei pensa che io sono scema – dichiara– main piscina ha iniziato a ballare in modo super sexy davanti ad Alessandro e lo guardava con uno sguardo ...

Debina87 : RT @darveyfeels_: il glow up di Manila Nazzaro è direttamente proporzionale al glow down di Sophie Codegoni. #GFVIP - valen_mess_ : RT @Morena_3v: Il glow up pazzesco di Sophie Codegoni da Sophinta a Sapphie #gfvip - jaimelsnnister : Il nulla cosmico di Sophie Codegoni Dio il suo declino irrecuperabile - ylepass899 : RT @darveyfeels_: il glow up di Manila Nazzaro è direttamente proporzionale al glow down di Sophie Codegoni. #GFVIP - Sottona7 : RT @darveyfeels_: il glow up di Manila Nazzaro è direttamente proporzionale al glow down di Sophie Codegoni. #GFVIP -