Sanremo 2022, Blanco seminudo si infila di nascosto nella camera di Mahmood: lui riprende tutto e pubblica il video sui social (Di martedì 1 febbraio 2022) Fin da quando Amadeus ha annunciato la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono dati tra i favoriti. Anche se loro fanno gli scongiuri, non c’è dubbio che sapranno sorprendere il pubblico con il brano Brividi. Ma lo show dei due cantanti (29 anni Mahmood, 18 Blanco) è già cominciato fuori dal palco del Teatro Ariston e il tutto è stato documentato sui social. L’ultimo siparietto risale alla mattinata di oggi 1 febbraio. La scena. Mahmood entra in camera con un carrello a più ripiani: su quello più alto è poggiato un vassoio con acqua e bicchieri. Sotto la tovaglia, nel ripiano in basso, c’è invece Blanco seminudo. Sì, esattamente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Fin da quando Amadeus ha annunciato la loro partecipazione al Festival disono dati tra i favoriti. Anche se loro fanno gli scongiuri, non c’è dubbio che sapranno sorprendere il pubblico con il brano Brividi. Ma lo show dei due cantanti (29 anni, 18) è già cominciato fuori dal palco del Teatro Ariston e ilè stato documentato sui. L’ultimo siparietto risale alla mattinata di oggi 1 febbraio. La scena.entra incon un carrello a più ripiani: su quello più alto è poggiato un vassoio con acqua e bicchieri. Sotto la tovaglia, nel ripiano in basso, c’è invece. Sì, esattamente. ...

