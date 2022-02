Rugby, Sei Nazioni 2022: l’Italia non vince una partita dal 2015. È possibile interrompere un triste digiuno? (Di martedì 1 febbraio 2022) l’Italia del Rugby e la maledizione del 2015. Un anno che ormai è diventato un incubo per il Rugby azzurro, un mantra che si ripete ogni anno alla vigilia del 6 Nazioni. Era il 28 febbraio 2015 a Edimburgo quando le mete di Joshua Furno e Giamba Venditti nel primo tempo tenevano l’Italia attaccata alla Scozia e allo scadere una meta di punizione regalò il 19-22 che significava vittoria. Da allora, però, il nulla. Gli ultimi due turni di quel torneo valsero uno score complessivo di 20-90 e dall’edizione 2016 sono arrivate solo sconfitte. Sei tornei e 30 sconfitte, cui si aggiungono le due dell’edizione 2015. 32 partite senza vittorie. “È una cosa dalla quale non possiamo assolutamente nasconderci e non è nemmeno un dettaglio da poco conto. Ovviamente ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)dele la maledizione del. Un anno che ormai è diventato un incubo per ilazzurro, un mantra che si ripete ogni anno alla vigilia del 6. Era il 28 febbraioa Edimburgo quando le mete di Joshua Furno e Giamba Venditti nel primo tempo tenevanoattaccata alla Scozia e allo scadere una meta di punizione regalò il 19-22 che significava vittoria. Da allora, però, il nulla. Gli ultimi due turni di quel torneo valsero uno score complessivo di 20-90 e dall’edizione 2016 sono arrivate solo sconfitte. Sei tornei e 30 sconfitte, cui si aggiungono le due dell’edizione. 32 partite senza vittorie. “È una cosa dalla quale non possiamo assolutamente nasconderci e non è nemmeno un dettaglio da poco conto. Ovviamente ...

