Quando gli scrittori hanno creato una nazione

Advertising

carlogubi : Conto un poliziotto ogni due manifestanti. Facessero così anche con gli evasori fiscali l'Italia risorgerebbe. Ma q… - ilriformista : 'Quando è sparito 3 ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritt… - ninofrassicaoff : Mi ricordo quando a fine spettacolo mi chiese il BIS. Io allora sottovoce, timidamente gli dissi: 'Presidente, lo f… - i_Stef : RT @intuslegens: Un tizio mira a fare il federatore delle destre illudendosi che gli elettori, perseguitati da un governo di cui lui fa par… - Michele06797814 : RT @ylepass899: Romperò gli zebedei fin quando non avrò la certezza che tutti abbiamo fatto il nostro dovere ? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando gli

Today.it

Negli anni Ottanta,ancora non sapevamo che il Muro sarebbe crollato e che il mondo ... Eletto il Cav? Subito la crisi Questa è l'ultima settimana prima dell'inizio del votoUsa chiedono all'......la protezione dei dati personali ha dato dunque l'ok precisando però che si dovranno valutare...limitati per lo scopo del contrasto all'evasione e il suo intervento sui dati arriva solosia ...Avrà altri contenuti, perché non crede che stavolta ci sia bisogno di censurare con dure parole, dopo quelle liquidatorie già rimbalzate su social e media, quanto è andato in scena sotto gli occhi ...Perché ha ragione Rafa Nadal, reduce dalla straordinaria impresa degli Australian Open, quando dice di voler essere «quello che ... E adesso Rafa ha staccato ancora gli altri in una volata che sembra ...