Ora Commisso fa l’offeso | dice che deve riflettere Ma dice cose giuste sull’affare Vlahovic

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dagli Stati Uniti Roccoinvia un messaggio alla Fiorentina e non solo. Un messaggio che nelle sue intenzioni dovrebbe colpire l’uditorio. Parla di principi e valori (ora sì che è perfettamente integrato nel calcio italiano). Parla come se avesse creato un ente internazionale di beneficenza.condivisibili sull’operazione. La definisce per quello che è: un fatto economico. “Sono molto amareggiato e deluso, mi devo fermare a. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con le azioni che abbiamo fatto in questi anni, non solo io ma anche la mia famiglia, Joe Barone e le altre persone che lavorano con me, chi sono, quali sono i miei principi ed i miei valori. Ho messo da subito tutta la mia energia e la mia disponibilità economica a favore ...