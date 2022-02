Maturità 2022, Floridia contro la reintroduzione della seconda prova scritta: “Si espongono docenti e studenti a problemi non indifferenti” (Di martedì 1 febbraio 2022) "Ho manifestato la mia contrarietà alla reintroduzione della seconda prova già quest'anno, perché conosco le difficoltà a cui sono esposti gli studenti dopo due anni di pandemia. Si è deciso tuttavia di andare in una direzione diversa e ne prendo atto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) "Ho manifestato la mia contrarietà allagià quest'anno, perché conosco le difficoltà a cui sono esposti glidopo due anni di pandemia. Si è deciso tuttavia di andare in una direzione diversa e ne prendo atto". L'articolo .

