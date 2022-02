Lega | Pucciarelli | su militari a Termini Pd interroghi Gualtieri

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Mi meraviglio di come il Pd presenti un’interrogazione parlamentare puntando il dito contro idell’Esercito per la situazione di degrado in stazione, quando sarebbe invece ben più opportuno porre il tema al Comune di Roma e al loro Sindaco.” “La questione purtroppo è annosa, c’era con la giunta cinquestelle di Virginia Raggi e prosegue oggi con il Campidoglio a guida Pd. Da tempo ci sono persone che bivaccano giorno e notte, espletando anche i loro bisogni in pubblico e dormendo in ogni angolo della stazione.” “Una lacuna evidente che però fa capo ai servizi sociali di Roma e di certo non aidell’Esercito, che da troppo tempo si sobbarcano un compito di supervisione che dovrebbe spettare ai servizi sociali del Comune.” “Da parte mia c’è quindi la massima solidarietà nei ...

... liberale, garantista, cattolico, europeista; non c'è più il trattino che loalla destra' , e '... I pentastellati, scrive Matteosu 'Repubblica', per ora 'stanno analizzando tutte le ...Il segretario ligure della, Edoardo Rixi, in una conferenza stampa tenuta questa sera insieme al capogruppo leghista in consiglio regionale Stefano Mai , al sottosegretario Stefania..."Non ci mettiamo in un progetto politico – ha sentenziato ieri il segretario regionale della Lega – per ritrovarci in giunta i renziani". Sulla stessa linea anche la spezzina Stefania Pucciarelli, che ...La discussione è appena agli inizi e nella Lega, che oggi riunisce il Consiglio federale ... I pentastellati, scrive Matteo Pucciarelli su ‘Repubblica’, per ora “stanno analizzando tutte le formalità ...