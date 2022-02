La riconferma di Mattarella è la fortunata foglia di fico di leader poco capaci (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo spettacolo offerto dal Parlamento in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica è senza precedenti. Non è il numero delle votazioni andate a vuoto a segnalare il basso livello della classe politica, quanto le modalità e la grettezza degli orientamenti che hanno portato i parlamentari a bocciare di volta in volta le candidature. Alla base delle decisioni non si delineavano giudizi meritocratici ma un unico comune denominatore: salvare la legislatura, per consentire ai parlamentari – nella maggior parte a rischio di riconferma – di conseguire la pensione. Uno spettacolo pietoso offerto da tutti i cosiddetti partiti. Ma c’era da aspettarselo! L’accesso al Parlamento di una massa di deputati nella quasi totalità senza storia personale ha fatto segnare all’istituzione, come sempre avviene, un processo di omogeneizzazione al livello più basso. I cinquestelle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 febbraio 2022) Lo spettacolo offerto dal Parlamento in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica è senza precedenti. Non è il numero delle votazioni andate a vuoto a segnalare il basso livello della classe politica, quanto le modalità e la grettezza degli orientamenti che hanno portato i parlamentari a bocciare di volta in volta le candidature. Alla base delle decisioni non si delineavano giudizi meritocratici ma un unico comune denominatore: salvare la legislatura, per consentire ai parlamentari – nella maggior parte a rischio di– di conseguire la pensione. Uno spettacolo pietoso offerto da tutti i cosiddetti partiti. Ma c’era da aspettarselo! L’accesso al Parlamento di una massa di deputati nella quasi totalità senza storia personale ha fatto segnare all’istituzione, come sempre avviene, un processo di omogeneizzazione al livello più basso. I cinquestelle ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - È iniziato l’ottavo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica e che dovrebbe condurre… - quinta : La riconferma di Mattarella segna la sconfitta di vari leader attuali L'incapacità di trovare un nome alternativo… - RinoRizzardi : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… - VandaZerbini : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… - Alemikytotta : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… -