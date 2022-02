La prima serata si esibiranno Morandi, Noemi e Massimo Ranieri, nella seconda Iva Zanicchi, Elisa e Le Vibrazioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto Finalmente ci siamo: stasera comincia il Festival di Sanremo 2022, alle 20.30 in diretta su Raiuno oltre che su RaiPlay e Radio2. Conduce Amadeus per il terzo anno consecutivo. Come vallette, nella prima serata ci sarà Ornella Muti, poi Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta. nella serata finale sarà invece la volta di Sabrina Ferilli. Leggi anche › Sanremo 2022, come si vota ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto Finalmente ci siamo: stasera comincia il Festival di Sanremo 2022, alle 20.30 in diretta su Raiuno oltre che su RaiPlay e Radio2. Conduce Amadeus per il terzo anno consecutivo. Come vallette,ci sarà OrMuti, poi Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta.finale sarà invece la volta di Sabrina Ferilli. Leggi anche › Sanremo 2022, come si vota ...

SanremoRai : La suddivisione degli artisti in gara tra la prima e la seconda serata di #Sanremo2022 - trash_italiano : Alba Parietti sarà seduta in prima fila durante l’ultima serata di #Sanremo2022. SONO QUESTE LE CERTEZZE DI CUI ABBIAMO BISOGNO. - RadioItalia : La suddivisione della prima e della seconda serata di #sanremo2022! ? Quale aspettate di più? ?? Amadeus ha speci… - MontiFrancy82 : Martedì 1 febbraio in prima serata su Canale 5 va in onda il film #Poverimaricchissimi diretto da Fausto Brizzi… - pep_qui : Non seguo più la diretta di questo #gfvip Guardo le puntate in prima serata come passatempo. Il perché è nel tele… -