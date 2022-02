I carabinieri incastrano rapinatore seriale | accusato di almeno sei colpi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ad un uomo di 55 anni, già arrestato in flagranza per una rapina, ihanno notificato in carcere un’ulteriore ordinanza di custodia per altre cinque rapine commesse a Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio. L’uomo era stato bloccato lo scorso 15 settembre, al termine di uno specifico servizio di osservazione dei militari della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio, per aver rapinato un passante della sua fede nuziale, dopo averlo minacciato con una pistola e scappando a bordo di uno scooter con una targa artefatta. Una volta individuato e identificato, i militari della Stazione hanno svolto una indagine volta alla ricerca di indizi che riconducessero l’odierno arrestato alle rapine avvenute nell’arco di un anno, ovvero 25 episodi avvenuti tra il settembre 2020 e il settembre 2021, nella zona ...