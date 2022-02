Covid | in vigore da oggi l' obbligo vaccinale in Austria

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid vigore

La Danimarca ci riprova e dice addio praticamente a tutte le restrizioni anti -: a partire da oggi l'obbligo di indossare le mascherine e di esibire il Green pass non sarà più in, mentre torneranno ad essere autorizzati gli eventi e la frequentazione delle discoteche.... ma solo ora è entrata in. Funziona in modo molto semplice, i medici di famiglia inviano le ... Violano le norme anti -, multe e denunce a RomaTrentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...(Adnkronos) - Iva Zanicchi entra all'Ariston e, secondo le regole covid in vigore al Festival di Sanremo 2022, deve fare i conti con la mascherina tra battute e sorrisi ...