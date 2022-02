Commisso: «Vlahovic voleva andare via a zero» (Di martedì 1 febbraio 2022) «Sono molto amareggiato e deluso. A questo punto mi devo fermare e riflettere». Inizia così un lungo sfogo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso – pubblicato tramite i canali social del club toscano –, intervenuto dopo la chiusura del mercato invernale, che si è chiuso con la cessione dell’attaccante Dusan Vlahovic alla Juventus. «Ho messo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) «Sono molto amareggiato e deluso. A questo punto mi devo fermare e riflettere». Inizia così un lungo sfogo del presidente della Fiorentina Rocco– pubblicato tramite i canali social del club toscano –, intervenuto dopo la chiusura del mercato invernale, che si è chiuso con la cessione dell’attaccante Dusanalla Juventus. «Ho messo L'articolo

Advertising

cmdotcom : #Commisso: 'Triste e deluso, non so che futuro avrò a Firenze. #Vlahovic ruffiano e bugiardo, aveva già accordo con… - sportface2016 : +++#Fiorentina, Rocco #Commisso si sfoga: '#Vlahovic non mi salutava più, i suoi procuratori sono disonesti e bugia… - sportface2016 : +++Comunicato curva Fiesole: '#Vlahovic piccolo uomo senza palle. #Commisso, #Barone ti ha fatto perdere la faccia+++ #Fiorentina - MrRuggier0 : RT @giannattasius: #Commisso: “Era a chiaro a tutti che #Vlahovic avesse un ‘deal’ con qualcuno: ha detto di no a tutte le offerte. Voleva… - AltairLouis : #Commisso dagli Usa: 'Amareggiato e deluso, mi devo fermare e riflettere'. E soprattutto contare i soldi che la… -