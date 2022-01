Seconda stagione confermata per Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Buona la prima, si prepara il bis. Già perché i sei episodi che hanno segnato il debutto del duo comico siciliano più famoso dello Stivale nel mondo delle serie TV (già strepitosi al cinema) sono andati alla grande. Hanno talmente spaccato che Netflix ha ufficializzato la Seconda stagione. Ficarra e Picone confermano la Seconda stagione di Incastrati – Adobe StockIncastrati, questo il titolo della serie televisiva italiana del 2022 scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Che raccontano le disavventure di Valentino e Salvatore, due sfortunati tecnici TV che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Il loro maldestro piano, però, va a farsi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Buona la prima, si prepara il bis. Già perché i sei episodi che hanno segnato il debutto del duo comico siciliano più famoso dello Stivale nel mondo delleTV (già strepitosi al cinema) sono andati alla grande. Hanno talmente spaccato che Netflix ha ufficializzato laconfermano ladi– Adobe Stock, questo il titolo dellatelevisiva italiana del 2022 scritta, diretta e interpretata da. Che raccontano le disavventure di Valentino e Salvatore, due sfortunati tecnici TV che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Il loro maldestro piano, però, va a farsi ...

