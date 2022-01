Palermo, arbitro colpito in pieno volto e finisce in ospedale (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Palermo un arbitro viene aggredito durante una partita di prima categoria tra Altofonte e Iccarense. Il direttore di gara è stato colpito in pieno volto, da una persona che si sarebbe intrufolata sul campo di Santa Cristiano di Borgo Nuovo, senza aver nessun titolo per far ingresso agli spazi riservati alle squadre. L’arbitro dopo l’accaduto sarebbe stato portato via in autoambulanza e accompagnato in ospedale per effettuare degli accertamenti. Al fine di essi, è stato dimesso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aunviene aggredito durante una partita di prima categoria tra Altofonte e Iccarense. Il direttore di gara è statoin, da una persona che si sarebbe intrufolata sul campo di Santa Cristiano di Borgo Nuovo, senza aver nessun titolo per far ingresso agli spazi riservati alle squadre. L’dopo l’accaduto sarebbe stato portato via in autoambulanza e accompagnato inper effettuare degli accertamenti. Al fine di essi, è stato dimesso. SportFace.

