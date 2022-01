Coppia di elefanti africani gemelli nasce in una riserva naturale in Kenya È un evento raro | le immagini

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Duesono nati nellaNazionale Samburu, a circa 350 km a nord della capitale Nairobi. Si tratta di unrarissimo che coinvolge una specie a rischio di estinzione. Inoltre, il parto gemellare neglinon si registrava da decenni ed è stato reso noto dall’organizzazione Save The Elephant. Nati dueinUna nascita che ha fatto esultare di gioia i membri dell’associazione, soprattutto visto che non sempre i parti gemellari neglihanno esito positivo, in molti casi uno dei duenon sopravvive e per la madre è molto stressante riuscire a nutrire entrambi. La scoperta è stata fatta da una guida appartenente all’Elephan Watch Camp che si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coppia elefanti

Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.30 (davanti al Palazzo degli). Si raccomanda la ... Chi sarà il colpevole? Ino in squadra gioca con noi e vinci; conduci l'indagine, interroga i ...... al quale dobbiamo anche alcune delle più efficaci azioni per la salvaguardia deglie ... Secondo dei tre figli, tutti maschi, della, e unico a seguirne le tracce, Richard ha trovato la ...Non molti visitatori abbandonano la lunga pista che in Tanzania collega il cratere dello Ngorongoro al Serengeti. Lo Ngongoro, la più grande caldera al mondo al cui interno è racchiuso un ecosistema p ...Una rara coppia di elefanti gemelli è nata nella riserva nazionale di Samburu, nel nord del Kenya. I cuccioli, un maschio e una femmina, hanno meno di una settimana e sono stati scoperti dalle guide d ...