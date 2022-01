Austria,fine del lockdown per i non vaccinati ma restano divieti (Di lunedì 31 gennaio 2022) In Austria termina oggi il lockdown per i non vaccinati, ma per loro restano molte attività vietate. Chi non è immunizzato infatti non può tuttora accedere a negozi, bar, ristoranti ed eventi pubblici. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Intermina oggi ilper i non, ma per loromolte attività vietate. Chi non è immunizzato infatti non può tuttora accedere a negozi, bar, ristoranti ed eventi pubblici.

Advertising

GiaPettinelli : Austria,fine del lockdown per i non vaccinati ma restano divieti - teletext_ch_it : Austria,fine lockdown dei non vaccinati - andreaschiroli : Amici di tuitter, mi indicate un sito dove posso vedere cosa si può fare in #Austria? (Restrizioni etc…) vorrei farci un fine settimana. - ShootersykEku : Austria,fine del caos restrizioni contro i novax... - infoitsalute : Omicron alla fine in Sudafrica, Austria e Danimarca allentano le misure, il Giappone alza l'allerta -