Come escono i partiti dalla rielezione di Mattarella (Di domenica 30 gennaio 2022) Quasi tutti malconci, soprattutto nel centrodestra dove l'alleanza è in crisi, e nel Movimento 5 Stelle dove ci si aspettano litigi per la leadership Leggi su ilpost (Di domenica 30 gennaio 2022) Quasi tutti malconci, soprattutto nel centrodestra dove l'alleanza è in crisi, e nel Movimento 5 Stelle dove ci si aspettano litigi per la leadership

Advertising

troisi_licia : Come escono i partiti dalla rielezione di Mattarella - PietroPecchioni : RT @ilpost: Come escono i partiti dalla rielezione di Mattarella - ilpost : Come escono i partiti dalla rielezione di Mattarella - cymxxd : @vestitidiodio -essendo per me quello un odei dischi migliori del rap italiano, ma non ho mai disprezzato lo rkomi… - bbbulbasaurr : Perché la gente continua a dirmi ma no se le cose le sai poi li per li ti escono ma siamo sicuri perché non so così… -