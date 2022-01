Urtis non sa di avere il microfono acceso e svela un dettaglio privato di Alex e Delia (Di sabato 29 gennaio 2022) Giacomo Urtis quando si tratta di gossip ne sa una più del diavolo e proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip, non credendo di avere il microfono aperto perché in quel momento stava parlando Adriana Volpe, ha rivelato un dettaglio intimo di Alex Belli e Delia Duran. Nel dettaglio ha detto: “Amore libero come no, fate le O“. Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Qualche giorno prima di venire eliminato, Giacomo Urtis aveva etichettato come “coppia libertina” quella di Alex e Delia. “Io loro li conosco troppo bene da anni, sono affiatatissimi fuori quindi è impossibile che non tornino insieme. Soleil è stata usata? ... Leggi su biccy (Di sabato 29 gennaio 2022) Giacomoquando si tratta di gossip ne sa una più del diavolo e proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip, non credendo diilaperto perché in quel momento stava parlando Adriana Volpe, ha rivelato unintimo diBelli eDuran. Nelha detto: “Amore libero come no, fate le O“. Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Qualche giorno prima di venire eliminato, Giacomoaveva etichettato come “coppia libertina” quella di. “Io loro li conosco troppo bene da anni, sono affiatatissimi fuori quindi è impossibile che non tornino insieme. Soleil è stata usata? ...

StraNotizie : Urtis non sa di avere il microfono acceso e svela un dettaglio privato di Alex e Delia - maccario_marta : RT @adoroiltrashh: Quando sei urtis e ancora non sei andato a cena con baru #gfvip #solphie - sake_road : @NickHalden2110 Sono d'accordo!!! Non mi è parsa questa grande violenza verbale nei confronti di Nathaly. Eccessiva… - ClaudiaMarchio9 : @C_o_l_e_t_t_e_8 Ma lei non inizierà mai una storia con lui , è come dice Urtis abbituato a fare le orge, sole non… - FiscaVirgi : RT @frabiziovalerio: Non io che all’1:37 guardo Urtis e clary ballare Britney Spears #GFVIP -