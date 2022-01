Tgla7d del 29 gennaio 2022

(Di sabato 29 gennaio 2022) ...e all'ottava votazione arrivò il Mattarella - bis I tanti retroscena e le poche incognite di una rielezione Corte costituzionale: Amato eletto presidente all'unanimità Gli over 50 non vaccinati ...

...e all'ottava votazione arrivò il Mattarella - bis I tanti retroscena e le poche incognite di una rielezione Corte costituzionale: Amato eletto presidente all'unanimità Gli over 50 non vaccinati ...Quirinale, Casellati si ferma a 382 voti, quinta fumata nera Al sesto voto il centrodestra si astiene, scheda bianca per csx Report Iss: contagi, Rt, incidenza e ricoveri in calo Ucraina, braccio di ...