Si va verso un Mattarella bis?

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – Salgono i consensi nella maggioranza per una rielezione del presidente della Repubblica uscente. Si fa strada, infatti, l’ipotesi di chiudere la partita Quirinale già stasera con la decisione della conferma dell’attuale inquilino del Colle. Lo confermano fonti qualificate di maggioranza, dopo che stamattina il leader della Lega, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale,firma dl sul voto parlamentari positivi al Covidsale a 166 voti, 260 le schede bianche Fumata nera anche nel sesto scrutinio,ottiene 336 preferenze Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale: “Opzione irricevibile” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspetta Berlusconi Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva

Poi ha camminatogli uffici della Lega, soffermandosi in attesa dell'ascensore. Fra le poche ... Salvini: "Squadra di governo resti ebis" Ore 11.14. "Una parte del Parlamento non vuole ...'Piuttosto che andare avanti altri 5 giorni con i veti' meglio andare su ', ma bisogna ... affidando la 'guida' della seduta a uno dei vicepresidenti 09:51 La Legaastensione anche alla ..."Mattarella non può essere un ripiego, a questo punto si va da lui e gli si dice 'c'è bisogno di te'", ha detto Matteo Salvini uscendo dall'Aula, dopo aver votato. "Mi sembra più serio dire che c'è un ...Tutti gli endorsement al presidente uscente, tranne uno. "Salvini propone di andare tutti a pregare per un altro mandato. Non voglio crederci", dice la leader di FdI. Ma Draghi incontra il capo dello ...