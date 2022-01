Settima fumata nera | ora l' accordo per un Mattarella - bis SPECIALE TGLA7

(Di sabato 29 gennaio 2022) Come in un film già visto, anche lavotazione per l'elezione del Capo dello Stato, si conclusa con un'altra. Bocciata l'ipotesi Elisabetta Belloni, sponsorizzata da Salvini e Conte,...

Come in un film già visto, anche lavotazione per l'elezione del Capo dello Stato, si conclusa con un'altranera. Bocciata l'ipotesi Elisabetta Belloni, sponsorizzata da Salvini e Conte, oggi i partiti della maggioranza ...La dichiarazione arriva dopo l'ennesimanera al settimo scrutinio per l'elezione del ... E il nome a un passo dall'ufficialità è quello di Sergio Mattarella , che nellavotazione ha ...E’ stata raggiunta un’intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella. I capigruppo della maggioranza sono al Quirinale. Intanto si è conclusa con una fumata nera anche la settima vota ...Elezioni presidente della Repubblica in diretta. Sono stati 387 i voti ottenuti da Sergio Mattarella nella settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A Carlo Nordio, candidato da ...