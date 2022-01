Quirinale: Mattarella raggiunge quota 759, secondo Presidente più votato (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Nello spoglio dell'ottavo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ottenuto 759 voti, risultando così il secondo Capo dello Stato più votato della storia, dopo Sandro Pertini, che resta al primo posto con 832 consensi. Dietro l'attuale Capo dello Stato, Francesco Cossiga, con 752 consensi, e Giorgio Napolitano, alla rielezione, con 738. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Nello spoglio dell'ottavo scrutinio per l'elezione deldella Repubblica, Sergioha ottenuto 759 voti, risultando così ilCapo dello Stato piùdella storia, dopo Sandro Pertini, che resta al primo posto con 832 consensi. Dietro l'attuale Capo dello Stato, Francesco Cossiga, con 752 consensi, e Giorgio Napolitano, alla rielezione, con 738.

