Quirinale | Conte | “Di Maio? Ci sarà modo per chiarimenti dentro M5s Sono state ore febbrili | ora restiamo concentrati”

"Le parole di Luigi Di Maio? Ci saranno occasioni per i chiarimenti interni". A rivendicarlo è stato Giuseppe Conte, presidente del M5s, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, dopo l'intesa raggiunta sul Mattarella bis tra le forze di maggioranza, prima del voto decisivo. "Queste sono state ore febbrili, ora restiamo concentrati", ha aggiunto Giuseppe Conte, evitando di replicare alle critiche di Luigi Di Maio sull'ipotesi di candidare Elisabetta Belloni, poi saltata. Era stato lo stesso presidente M5s a rivendicare il possibile accordo su una candidatura femminile, così come fatto da Salvini, mentre salivano le quotazioni della stessa Belloni. Poi però era arrivato il niet di Fi, Renzi e LeU.

