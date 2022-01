LIVE Barty-Collins 6-3 0-1 | Finale Australian Open 2022 in DIRETTA | prende il via il secondo set

(Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Esce di niente il dritto in contropiede della. 15-0 In corridoio la risposta in cross della. GAME, 0-1. Fa tutto bene l’atleta a stelle e strisce, aprendosi il campo con un dritto strettissimo e chiudendo poi a campo libero 40-15 Lanon controlla la risposta in back. 30-15 Servizio e rovescio per la. 15-15 Servizio vincente della statunitense. 0-15 Arriva male sulla palla lalasciando lo spazio per il dritto incrociato: lanon si fa pregare. Comincia ilset. SET, 6-3! E l’a chiude i conti con l’ace centrale! 40-0 Seconda vincente per la, tre ...

9.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA di Ashleigh Barty - Danielle Collins, partita valida per la finale del torneo femminile dell'Australian Open 2022. Buongiorno a tutti e benvenuti ... SEGUI IL LIVE DEL MATCH TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La finale Slam tra Barty e Collins si svolgerà oggi, sabato 29 gennaio, non prima ...