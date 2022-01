Kim testa armi e chiede attenzione (ma non troppa)

(Di sabato 29 gennaio 2022) Gennaio è stato uno dei mesi più intensi per le dimostrazioni di forza della Corea del Nord, con un record di test missilistici che sembrano aprire il 2022 come una nuova stagione di tensione. Eppure, né i mercati né i politici internazionali sembrano essersi preoccupati molto delle ultime provocazioni di Kim Jong-un. L’ruota attorno alla crisi in Europa, con centomila soldati russi che sembrano pronti a invadere l’Ucraina; oppure resta fissa sul confronto tra potenze in atto tra Stati Uniti e Cina, dove molto ruota attorno al quadrante Indo Pacifico, delle cui dinamiche è parte geografica (dunque geopolitica) la Corea del Nord, sebbene trattata come dossier a se stante. Viene darsi se la nonchalance sia giustificata, oppure una crisi seria rischia di scoppiare da un momento all’altro? Quello della mattina del 25 gennaio è stato il ...

Kim sta cercando modi per rientrare al centro della scena globale, e lo fa usando i test militari. Tutti i dettagli ...Dopo un decennio al potere, il leader Kim Jong-un ha pochi motivi per festeggiare. Le sanzioni internazionali hanno messo in ginocchio la sua economia, la chiusura dei confini per proteggersi dal Covi ...