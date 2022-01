Il business dei No Vax che guadagnano milioni per diffondere bugie e sospetti sui vaccini (Di sabato 29 gennaio 2022) Il centro di ricerca britannico Centre for Countering Digital Hate ha fatto i conti in tasca sia ai disinformatori di professione: "Video e articoli generano un giro d’affari di circa 36 milioni di dollari l’anno diviso tra 22 aziende appartenenti a 12 individui" Leggi su repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Il centro di ricerca britannico Centre for Countering Digital Hate ha fatto i conti in tasca sia ai disinformatori di professione: "Video e articoli generano un giro d’affari di circa 36di dollari l’anno diviso tra 22 aziende appartenenti a 12 individui"

Advertising

repubblica : Covid, il business dei No Vax che guadagnano milioni per diffondere bugie e sospetti sui vaccini - Baldassarre_31 : RT @janavel7: 'Il business dei No Vax: guadagnano milioni per diffondere bugie e sospetti sui vaccini' (Repubblica) Centro di ricerca ingle… - BenitoAtos : RT @GiordanoBattini: Il business dei No Vax che guadagnano milioni per diffondere bugie e sospetti sui vaccini - BibMarino2 : Big Disinfo, altro che Big Pharma Il business dei No Vax che guadagnano milioni per diffondere bugie e sospetti su… - QPeriscopica : RT @giusmo1: Il business dei No Vax che guadagnano milioni per diffondere bugie e sospetti sui vaccini -