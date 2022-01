Gb: in arrivo il rapporto sui partygate ma Johnson non sarà a Londra (Di sabato 29 gennaio 2022) Londra, 29 gen. (Adnkronos) - Il rapporto del 'cabinet office' sul partygate sarà consegnato all'ufficio del Premier a breve, nei primi giorni della prossima settimana, rende noto la Bbc, o già questo fine settimana, secondo altre fonti. Sue Gray non aspetterà la conclusione dell'indagine parallela di Scotland Yard, che nel frattempo ha chiesto "riferimenti minimi" agli eventi in discussione nel rapporto che subirà una revisione ma non vedrà cancellature di intere porzioni di testo, nelle intenzioni dei suoi estensori lasciate trapelare alla Bbc, coperture. Il Premier Boris Johnson però non sarà a Londra ad attendere il rapporto sulle feste, forse fino a 17, a cui ha presenziato durante il lockdown nella sua residenza ufficiale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022), 29 gen. (Adnkronos) - Ildel 'cabinet office' sulconsegnato all'ufficio del Premier a breve, nei primi giorni della prossima settimana, rende noto la Bbc, o già questo fine settimana, secondo altre fonti. Sue Gray non aspetterà la conclusione dell'indagine parallela di Scotland Yard, che nel frattempo ha chiesto "riferimenti minimi" agli eventi in discussione nelche subirà una revisione ma non vedrà cancellature di intere porzioni di testo, nelle intenzioni dei suoi estensori lasciate trapelare alla Bbc, coperture. Il Premier Borisperò nonad attendere ilsulle feste, forse fino a 17, a cui ha presenziato durante il lockdown nella sua residenza ufficiale. ...

