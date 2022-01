Ford Mustang diventa un GT3: presentato il programma ufficiale (Di sabato 29 gennaio 2022) Il club delle FIA GT3 accoglierà tra due anni un nuovo membro, la Ford Mustang. In occasione della 24 ore di Daytona, la casa dell’Ovale Blu ha presentato il programma ufficiale, che vedrà la pony car elaborata calcare le piste di tutto il mondo a partire dal 2024. “Mustang è nata per correre fin dall’inizio e siamo entusiasti di introdurre la versione GT3 per competere contro alcuni dei più grandi Costruttori del mondo“, ha detto a Motorsport.com Mark Rushbook, direttore generale di Ford Performance Motorsports. “Con 58 anni di gare endurance alle spalle, tra cui NASCAR e Australian Supercars, siamo pronti a portare Mustang in una nuova avventura“. La Mustang GT3 sarà sviluppata tramite una Joint venture tra Ford, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022) Il club delle FIA GT3 accoglierà tra due anni un nuovo membro, la. In occasione della 24 ore di Daytona, la casa dell’Ovale Blu hail, che vedrà la pony car elaborata calcare le piste di tutto il mondo a partire dal 2024. “è nata per correre fin dall’inizio e siamo entusiasti di introdurre la versione GT3 per competere contro alcuni dei più grandi Costruttori del mondo“, ha detto a Motorsport.com Mark Rushbook, direttore generale diPerformance Motorsports. “Con 58 anni di gare endurance alle spalle, tra cui NASCAR e Australian Supercars, siamo pronti a portarein una nuova avventura“. LaGT3 sarà sviluppata tramite una Joint venture tra, ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Ford Mustang Mach-E vi trasforma in uno 007 durante le soste per la ricarica - infoitscienza : Ford Mustang Mach-E vi trasforma in uno 007 durante le soste per la ricarica - _autoblog : Ford Mustang impazzita finisce sul pubblico [Video] - cheaterbag : RT wireditalia 'Uno speciale videogame concept sulla Mach-E intrattiene guidatore e passeggeri sfruttando component… - David_c05 : Mustang Mach-E, futuro o sacrilegio? Il pony elettrico di Ford ci ha stupito -