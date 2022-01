Calcio: Napoli, 'Spalletti ha contratto fino a 2024, non bisogna confermare chi già confermato' (Di sabato 29 gennaio 2022) Napoli, 29 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli risponde con un comunicato ufficiale ai media che, in questi giorni, hanno chiesto al club partenopeo di confermare Luciano Spalletti, allenatore arrivato la scorsa estate. "Il Calcio Napoli contesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma 'bisogna confermare Spalletti' -si legge sul sito della società azzurra-. Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha un contratto con Luciano Spalletti che lega l'allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c'è bisogno di confermare chi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022), 29 gen. - (Adnkronos) - Ilrisponde con un comunicato ufficiale ai media che, in questi giorni, hanno chiesto al club partenopeo diLuciano, allenatore arrivato la scorsa estate. "Ilcontesta un certo giornalismo disinformato e approssimativo, che afferma '' -si legge sul sito della società azzurra-. Ci troviamo di fronte a un tentativo di destabilizzare la squadra, la società o la tifoseria? Informiamo questi creatori di disinformazione che la SSCN ha uncon Lucianoche lega l'allenatore alla societàa giugno. Non c'è bisogno dichi è ...

Advertising

SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - Agenzia_Ansa : E' morto a 82 anni Gianni di Marzio, allenò il Napoli e il Catanzaro. Ebbe anche il merito di scoprire Maradona in… - Corriere : Addio Di Marzio, ha allenato il Napoli e scoprì Maradona. Il ricordo del figlio Gianluca - fedeedoscana : Le risate che l'account del Calcio Napoli regala sono illimitate. Non smettete mai. Enormi. - NCN_it : CdS – #Napoli, operazione futuro: #Raspadori in prima linea per giugno -