Sensi è un giocatore della Sampdoria: depositato il contratto (Di venerdì 28 gennaio 2022) del centrocampista che arriva dall’Inter Stefano Sensi è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Come si apprende dal sito ufficiale della Lega di Serie A, la Sampdoria ha depositato il contratto del centrocampista in arrivo dall’Inter. Ora si aspettano solo i comunicati del club blucerchiato e dell’Inter: è un prestito secco sino al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) del centrocampista che arriva dall’Inter Stefanoè ufficialmente un. Come si apprende dal sito ufficialeLega di Serie A, lahaildel centrocampista in arrivo dall’Inter. Ora si aspettano solo i comunicati del club blucerchiato e dell’Inter: è un prestito secco sino al terminestagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

