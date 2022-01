La carta del centrodestra: sì a Casellati E Renzi: «Ma Mattarella bis è in campo» (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’elezione del Presidente della Repubblica entra nel suo quinto giorno: i leader continuano le trattative Leggi su corriere (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’elezione del Presidente della Repubblica entra nel suo quinto giorno: i leader continuano le trattative

Advertising

SimoneAlliva : Comunque #Crosetto, nome indicato da #FdI, ha ottenuto 114 voti, quasi il doppio delle preferenze rispetto a quelle… - reportrai3 : Quella che manderemo in onda questa sera è un’inchiesta dall’alto valore simbolico, e ancora più alto proprio mentr… - SimoneAlliva : 9 fumogeni e 2 bombe carta sono stati esplosi contro i poliziotti da una quarantina di militanti di #Casapound che… - francescomila18 : RT @Tommaso63478218: @Danireport Secondo Bruno Vespa, l'importante che sia di destra. Ormai carta stampata e tv non fanno che dare notizia… - Alessan04138070 : RT @Tommaso63478218: @Danireport Secondo Bruno Vespa, l'importante che sia di destra. Ormai carta stampata e tv non fanno che dare notizia… -