In And Just like that diventa argomento di discussione tra Carrie e Miranda. Quando e come convertirsi al "grey"? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che i capelli grigi siano diventati una tendenza è ormai è risaputo: le chiome silver e argento hanno infatti finalmente conquistato il loro posto nella società, diventando ormai un “dato di fatto” per moltissime che hanno abbracciato questo naturale cambiamento. Sta di fatto che continuano ad essere argomento di discussione, dalle scelte delle Reali a quelle dei personaggi televisivi – solo ultime Carrie Bradshaw e Miranda, che ne parlano proprio in una puntata di “And Just like that” – che sono passate al grigio senza nessun pentimento. Eppure una domanda sorge spontanea: Quando è giusto smettere di farsi la tinta e soprattutto Quando è una scelta necessaria? ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che i capelli grigi sianoti una tendenza è ormai è risaputo: le chiome silver e argento hanno infatti finalmente conquistato il loro posto nella società,ndo ormai un “dato di fatto” per moltissime che hanno abbracciato questo naturale cambiamento. Sta di fatto che continuano ad esseredi, dalle scelte delle Reali a quelle dei personaggi televisivi – solo ultimeBradshaw e, che ne parlano proprio in una puntata di “And” – che sono passate al grigio senza nessun pentimento. Eppure una domanda sorge spontanea:è giusto smettere di farsi la tinta e soprattuttoè una scelta necessaria? ...

Advertising

PseudoRockstar : CÓMO QUE HAY EPISODIO 9 DE AND JUST LIKE THAT jsjsjsjs - katepenniman : se solo questa notte @dio mi concedesse di nuovo di sognare io e vecchia crush che ci teniamo per mano ridiamo insi… - grzripigliati : jessica è dolce buona ecc non merita quel tipo accanto a sé just rendetevi conto di questa cosa and go on - KaiRain_ : 'Let everything happen to you Beauty and terror Just keep going No feeling is final' Che per me è 'lascia che ti… - thatbobertguy : @WinonaStryder Truly. Don G, Nozze di Figaro, and Così are All Just … wow. -