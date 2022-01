Grande Fratello Vip 6 | chi sarà eliminato secondo i sondaggi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nuovodelVip 6 Torna ilVip 6! Questa sera infatti su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell’amato reality show con Alfonso Signorini, e come sempre non mancheranno le emozioni. Ci avviciniamo ormai sempre più alla data della finale, e solo tra un mese e mezzo L'articolo proviene da Novella 2000.

AndreaMarcucci : Trovo allucinante questa sorta di grande fratello dove ogni giorno Salvini brucia un nome: Pera, Nordio, Moratti.… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - Leonethegrey : @mimmo_sardiello Ma vatti a vedere il grande fratello e non cacare il cazzo su Twitter - ricciol21194899 : @GrandeFratello manila nn fare furba piange pettegola x soleil e katia , colpa manila segue con delia abbandona s… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Altra bufera in arrivo su Katia Ricciarelli che alVip continua a seminare chicche dimenticabili. Dopo che Alfonso Signorini è entrato nella Casa più spiata d'Italia di persona per mettere un freno alle esternazioni folli della soprano,...All'interno della Casa del 'Vip 6 ' pare che l'amicizia instaurata tra Manila e Delia non sia affatto apprezzata. Katia e Soleil hanno commentato questa situazione con Davide e Barù, trovando assurdo il fatto che ...L'ex di Pippo Baudo finisce nuovamente in una tempesta di critiche per alcune esternazioni pronunciate al GF Vip ...Davide Silvestri e il dramma della malattia incurabile: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda ...