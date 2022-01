Foschi su Dybala: “Prima uomo, poi calciatore. La Juve ha sbagliato”. E sull’Inter… (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le dichiarazioni del noto dirigente sportivo, Rino Foschi, circa la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus Leggi su mediagol (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le dichiarazioni del noto dirigente sportivo, Rino, circa la questione legata al rinnovo di Paulocon lantus

Advertising

Mediagol : Foschi su Dybala: “Prima uomo, poi calciatore. La Juve ha sbagliato”. E sull’Inter… - fcin1908it : Foschi: “Mi dispiacerebbe vedere Dybala all’Inter. Per me non rimane in Italia” - infoitsport : Foschi: “Mi dispiacerebbe vedere Dybala all’Inter. Per me non rimane in Italia” - infoitsport : TMW RADIO - Foschi: 'Juve, non lasciare Dybala. Milan, occhio a non perdere Kessié' - infoitsport : Foschi a TMW Radio: 'Juve, non lasciar andare Dybala. Se va via per me non resta in Italia' -