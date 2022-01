Escursionista precipita a Resia | soccorsi sul posto

(Di venerdì 28 gennaio 2022) È in corso una operazione di ricerca e soccorso per undi nazionalità esterato da un sentiero.L’attivazione è arrivata dalla Sores dopo le 16.30. Attivata la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale e i Vigili del Fuoco. Non ancora chiara la dinamica e l’entità dell’incidente: la caduta sarebbe avvenuta per diversi metri dal sentiero verso una forra Maggiori dettagli a breve

